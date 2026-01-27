Фролов заменит Мешкова в числе судей РПЛ. Как на списке скажется «дело «Торпедо»?

По данным «СЭ», основной список судей РПЛ на сезон-2025/26 претерпит изменения: вместо завершившего карьеру Виталия Мешкова в него переведут москвича Антона Фролова. А его место в резервном списке достанется Станиславу Матвееву, представляющему Московскую область.

Теоретически список может снова измениться — из-за дела «Торпедо», по которому, по всей видимости, проходят не менее пяти рефери РПЛ, не включая ассистентов.

Напомним, что Фролов был одним из фигурантов дела бывшего директора клуба «Чайка» Олега Баяна, которое не сказалось на карьере арбитра. Его имя Баян публично назвал на заседании суда в Воронеже в апреле 2024 года.

«Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые проходили по этому уголовному делу и которые подтвердили, что брали взятку. Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению. Некоторые из них, например Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов, в настоящий момент судят игры РПЛ», — цитировал тогда Баяна корреспондент РИА «Воронеж».