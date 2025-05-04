Карасев не назначил пенальти в пользу «Зенита» за игру рукой Гоцука

На 17-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» судья Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой Кирилла Гоцука.

Либо он решил, что контакта руки с мячом не произошло, либо не посчитал, что такой контакт следовало считать наказуемым.

Видеоассистенты Артур Федоров и Павел Кукуян не стали вмешиваться в действия арбитра.

В похожей ситуации был назначен 11-метровый удар в субботнем матче «Краснодар» — «Рубин» (2:1).