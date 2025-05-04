Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

4 мая, 20:03

Карасев не назначил пенальти в пользу «Зенита» за игру рукой Гоцука

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 17-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» судья Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой Кирилла Гоцука.

Либо он решил, что контакта руки с мячом не произошло, либо не посчитал, что такой контакт следовало считать наказуемым.

Видеоассистенты Артур Федоров и Павел Кукуян не стали вмешиваться в действия арбитра.

В похожей ситуации был назначен 11-метровый удар в субботнем матче «Краснодар» — «Рубин» (2:1).

Сергей Семак&nbsp;&mdash; Виктор Гончаренко.«Зенит» — «Пари Нижний Новгород»: Грулев открыл счет. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Пари Нижний Новгород

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andrei Shulga

    А ты похоже умник далек от футбола, тогда что ТЫ ТУТ делаешь?

    07.05.2025

  • Дима Питерский

    Завидую:grinning:

    05.05.2025

  • wlad0948

    "Почему об этом не пишеш" - так можно стать неугодным!

    05.05.2025

  • Gordon

    А им не надо. Они сами "всё знают" :)

    05.05.2025

  • Gordon

    Он выходил на боковую линию, до пустых ворот там ещё дойти надо потом, что, учитывая направление движения мяча и расположение остальных игроков, не так просто. Это жёлтая.

    05.05.2025

  • Gordon

    Игрок убирал мяч в сторону боковой линии, это жёлтая, а не красная.

    05.05.2025

  • Gordon

    Мил человек, самовыражающийся как истинный житель культурной столицы без сквернословия и злорадства, речь исключительно о дилетанте Боброве и о том, что он в очередной раз пишет дурь. А сплю я крепким и здоровым сном вне зависимости от выступлений какой-либо команды ;-)

    05.05.2025

  • noname123

    Это ты решил про прямую красную? Какая у тебя судейская категория?

    05.05.2025

  • noname123

    Жаль, тут нельзя видео выкладывать. А бараны сами в интернете не найдут.

    05.05.2025

  • noname123

    Про руку Эраковича ноют те, кто правил не знает. Для дурных уже миллион раз объясняли, что такое технический брак при обработке мяча игроком и почему при этом не назначается пенальти. Но тупые будут ныть и ныть. Лучше бы они ныли про липовую свою победу, добытую с помощью Иванова, Сухого и бокового Петросянца при покровительстве ЭСК РФС. И про неудалённых Бабича, Рябчука и Умярова, потому что Иванов им почему-то не показал 100%-ные вторые жёлтые карты.

    05.05.2025

  • noname123

    Хочешь сказать, что и Рубин судьи прибили, назначив липовый пеналь за игру рукой в игре с Краснодаром? И в матче с мясом пару лет назад, когда мяч царапнул мизинец Барриоса, Карасёв назначил липовый пендаль в ворота Зенита?

    05.05.2025

  • noname123

    Зелёная.

    05.05.2025

  • noname123

    Гифок и скринов в телеграм-каналах полно. Кто не слепой и не тупой, тот видит, что Латышонок играл в мяч, а игрок НН наступил ему на ногу.

    05.05.2025

  • wlad0948

    "Но Латышонок в аут выбил."-? Латышонок? Это нападающий отбросил вправо - смотри видео!

    05.05.2025

  • wlad0948

    Не сыграл в мяч! Сыграл в ноги нападающему! А мяч в сторону отбросил нападающий, но продолжить владеть им помешал вратарь, который снес нападающего! Если Карась и прозевал предыдущее нарушение, то цена и того и другого нарушения ох какая разная!!

    05.05.2025

  • wlad0948

    Не поленись, посмотри повтор! И при чем здесь как мяч перешел к НН? С такой логикой, надо пересматривать матч с первых минут и найдешь оправдание чему угодно и в ту и в другую сторону!

    05.05.2025

  • wlad0948

    Его откинул вправо нападающий, но тут же был снесен вратарем за 20 м от штрафной. Вратарь мяча вообще не коснулся. На повторе это очень хорошо видно. Рекомендую посмотреть тем, кто пытается что-то сказать по этому эпизоду. Карась может это и не увидел, решил, что ато вратарь выбил. Но где наш хваленный ВАР? Струсил?

    05.05.2025

  • St-Serg

    Как тогда мяч вылетел за боковую? Ветром сдуло?)

    05.05.2025

  • St-Serg

    Если рассматривать кк Латышонку, то придется пересмотреть как мяч перешел к НН, а там был наступ на ногу Педро, который Карасев пропустил. А Латышонок мяч выбил в аут, иначе почему он не вперед полетел?

    05.05.2025

  • St-Serg

    Если мяч проброшен, то почему он оказался за боковой?

    05.05.2025

  • St-Serg

    Латышонок сыграл в мяч, который в результате изменил направление и вылетел в аут. А для тех, кто пытается разглядеть карточку любого цвета - достаточно отмотать эпизод на пару секунд назад - Карасев пропускает грубый фол на Педро, которому наступили на ногу, после чего мяч и перешел к НН

    05.05.2025

  • Ironyfan

    Это каким же надо быть придурком, чтобы в контексте этой новости писать про админресурс)) ты же даже не осознаешь, какой ты имбецил)

    05.05.2025

  • svs

    зато назначенный пеналь краснодуру и второй гол игроком которого должны 100% удалить

    05.05.2025

  • baduga-0401

    он мяча не коснулся.

    05.05.2025

  • baduga-0401

    Непопал Латышонок по мячу, в этом и вопрос - почему нет красной?)))

    05.05.2025

  • baduga-0401

    там мимо мяча, только в ноги.

    05.05.2025

  • baduga-0401

    У Спартака за меньший фол дали красную, а Латышонку вообще ничего...

    05.05.2025

  • baduga-0401

    Ты видел шоковое выражение лица Карасева?) Как он прогонял Латышонка к воротам?) Там прямая красная должна была быть, нап выходил на пустые ворота. Кстати про этот момент вообще ни один ресурс не сказал. Матч даже в обзор не включил))...

    05.05.2025

  • wlad0948

    Хотел бы получить пояснение по другой ситуации второго тайма: вблизи штрафной Зенита игрок Пари НН прорывается к воротам Зенита, можно считать выходит один на один с вратарем, Латышонок бросается ему в ноги, мяча не касается, но сносит игрока, голевая ситуация ликвидируется и никакой реакции судейства! Так можно?

    05.05.2025

  • Bibigon2020

    так футбол надо смотреть,а не аппарат свой наяривать. нашелсяновыйдзюпа

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Сом, кстати не глуп. Один из первых определил, что Станкович шарлатан))

    04.05.2025

  • Garryman

    А почему мяч в аут улетел?

    04.05.2025

  • Garryman

    Иногда всплывает тут сом. Говорят, с Карасевым в бассейне плавает.

    04.05.2025

  • Garryman

    Но Латышонок в аут выбил.

    04.05.2025

  • flint777

    ЦФ номального уровня все нереализованные моменты исполнил еше в первом тайме и не бесил бы ТШ. А нормальный квалифицированный тренер такого слабого игрока уровня Оренбурга изначально не взял бы в команду.

    04.05.2025

  • Дима Питерский

    А ты-то что не спишь? Твои в чемпионате уже обосрались по полной:joy:

    04.05.2025

  • Александр Солодовников

    Вам предыдущий комментатор про баскетбол от Эраковича напомнил....) , а вообще радуйтесь спартаковский дельфин Зенит из большой задницы вытащил, можете принять на грудь по этому поводу....))

    04.05.2025

  • Александр Солодовников

    Я в предыдущих комментах этот момент вообще баскетболом от Эраковика назвал....

    04.05.2025

  • Москва за Зенит!!

    Латышонок попал по мячу? Попал. Значит, правила не нарушены.

    04.05.2025

  • zega

    он дельфина легко поддерживал, чтоб он не нырнул, не упал.

    04.05.2025

  • flint777

    Рука в неестественном положении. Игрок рукой мешает сыграть Соболеву грудью, подставляя руку под мяч. В результате мяч меняет свое направление.

    04.05.2025

  • Juga-1211

    никого небыло, на пустые выходил

    04.05.2025

  • Alexander Kovalev

    Нет пенальти. Обхватывать сзади Дельфина - это естественное положение рук!

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Он ак Баринов в мяч играл!!!!

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Краснодару на 3-й минуте такой поставили и такую руку Зениту в ворота ставили со Спартаком! Соболев Бариос!!!

    04.05.2025

  • Москва за Зенит!!

    Он выбил мяч, чего ты горбатого лепишь

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Кто ты такой, чтобы другим советовать?)))

    04.05.2025

  • zega

    Бобров, почему вратаря зенита не удалили за фол, когда он снёс нападающего за пределами штрафной. Почему об этом не пишешь.

    04.05.2025

  • Clever77

    Иногда лучше молчать , Сапог.

    04.05.2025

  • Mick Bush

    Весь план атаки я не видел, был там кто еще у корюшек ближе к воротам или нет...

    04.05.2025

  • Mick Bush

    посмотри повтор. Мяч проброшен, потом латышонок в ногу летит.

    04.05.2025

  • Juga-1211

    Он по мячу вообще не попал, тупо игра в ноги, а так был бы выход на пустые ворота.

    04.05.2025

  • Juga-1211

    Там красная должна была быть

    04.05.2025

  • Москва за Зенит!!

    Он сыграл чисто в мяч, какая карточка?

    04.05.2025

  • Mick Bush

    Карась Латышонка -то простил..... Горчичник там автоматически должен был появится

    04.05.2025

  • Роман Морковкин

    Не назначил, но ещё и не вечер. В данном эпизоде игры рукой и в помине не было, даже Карась не удумал нафантазировать.

    04.05.2025

  • baduga-0401

    Красную Латышенку, где???? На мяч не успел сбил игрока, выход на пустые ворота....

    04.05.2025

  • Роман Морковкин

    Деда, твой аппарат - это видак из 90х чтоль?

    04.05.2025

  • Бен Ричардс

    Надо поправить заголовок: "Продолжается судейский террор против команды "Газпрома" в годовщину ее 100-летия. На этот раз Карасев не назначил явный пенальти в пользу "Зенита" за возможное попадание мяча после отскока от груди Соболева в кончик мизинца Грицука ."

    04.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Там где в каком-либо виде присутствует Соболев - пенальти ставить западло:face_with_monocle:

    04.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Не чемпионское это дело ждать левой пенки

    04.05.2025

  • Стрелец 63

    Тут стоит напомнить всем, кто тут ноет, что это пенальти, руку Эраковича в игре со Спартаком. Там рука гораздо больше рука, чем тут.

    04.05.2025

  • Владимир Горницкий

    Конечно, Зенит должен выигрывать у НН при любом судействе, неназначенный пенальти - это не оправдание, если Зенит все же проиграет. И даже если вничью сыграет. Плохо играют. Не по-чемпионски. Но не перестаю удивляться идиотам, которые так и будут говорить про админресурс Зенита, которому пенальти бить судьи в течение всего сезона вообще не дают.

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    Как же возбудились зенитовские болельщики,левый пенальти им не поставили.А если не поставили,значит судья не правильный.,хотя на ВАР их кукуян сидит

    04.05.2025

  • Valekka

    Если это не пенальти,то почему Краснодару подарили точку? А если пенальти-почему Карасёв не знает об этом вместе с Кукуяном?.Загадки,загадки.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    По любому Федун до сих пор покупает все в РПЛ. Спартак больше всех пенальти пробил. В их ворота всего один. И вот Гоцук. Он же родственник Федуну? Фамилии похожие. А все говорили: Гинер все купил. Хотя у него тоже фамили похожая. Черт. Вообщем кто-то Карасева купил.

    04.05.2025

  • Москва за Зенит!!

    а очки надел? Там явный пеналь

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    Увидел бабров руку Гоцука,которой не было,а руку газпрома в своей заднице ,совсем не замечает.

    04.05.2025

  • abhr58

    Всем давно все понятно- этот мастер рёва и причитаний в пользу своего владыки - позорнейшее явление и пятно на репутации когда-то приличной тгазеты....

    04.05.2025

  • Михаил

    Такие пенальти ставят только в пользу Краснодара. Ну или еще Спартака.

    04.05.2025

  • Uncle Бeньсий.

    zega - крыса с тушинской помойки

    04.05.2025

  • Илья858

    Игры рукой не было, арбитр принял абсолютно правильное решение.

    04.05.2025

  • Москва за Зенит!!

    у тебя психоз, выпей галоперидол

    04.05.2025

  • Andrei Shulga

    Выигрывать нужно по делу, а не с помощью судьи! С таким-то составом, баблом и админресурсом позорно проиграть!

    04.05.2025

  • zega

    Бобров неадекватен, причина не известна, но доза препарата большая.

    04.05.2025

  • Александр Солодовников

    Как раздражает вот это выпрашивание пенальти за "игру рукой" ... Слов на этот счёт кроме матерных нет ... Пенальти назначать надо за игру рукой , а не за случайное касание руки ..... Я конечно могу понять Семака ему под тренрскую скамейку газ подвели и зажечь грозятся, но так выпрашивать левый пенальти просто не красиво....

    04.05.2025

  • Москва за Зенит!!

    очки купи

    04.05.2025

  • MAMOHT

    Точно такой же эпизод пару лет назад был у Барриоса в штрафной Зенита в борьбе с Соболевым. Тогда чиркнул мячик по мизинцу Барриоса, при этом мяч остался у Соболя. Судья пеналь дал. А ктоооо был судья? Правильно - Карасев. Спрашивается - какого хрена ??!! ))

    04.05.2025

  • lvb

    Посмотрел 5 повторов(мой аппарат это позволяет, отматывать назад) и бабровские скрины.. Но остался в недоумении-где там рука-то) Вчера рука у Грицаенко была явной и очевидной.Бабров, выйди из тени)

    04.05.2025

  • $амагонщиК

    ща сИрёжа сельдерею вье...т куст и мысля у тактика попрет:stuck_out_tongue_winking_eye:

    04.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    за такую руку Краснодар бил пенальти рубину

    04.05.2025

  • Пишу с дивана

    А был ли мальчик?

    04.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    А где рука то было? бабров, праздники закончились, завязывай

    04.05.2025

  • Anatoly Silonov

    Держись НН !

    04.05.2025

  • Gordon

    Это просто Бобров )

    04.05.2025

  • Gordon

    Бобров, ложись спать)

    04.05.2025

  • андрей андреев

    Никакой игры рукой там не было и в помиме. Обхватил, да, но такие обхваты в кажой игре по десятку.

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    эта...админресурс, или как там его...

    04.05.2025

    • «Зенит» — «Пари НН»: Соболев дважды не забил ударами в упор

    «Химки» — «Ростов»: ничья после первого тайма
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости