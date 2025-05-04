«Зенит» — «Пари НН»: Соболев дважды не забил ударами в упор

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не реализовал два момента у ворот «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ.

В первом тайме форвард сине-бело-голубых развернулся с мячом в штрафной соперника, но не попал в ворота ударом с пары метров.

Через несколько минут Соболев снова пробил в упор, но его удар головой отразил Никита Медведев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.