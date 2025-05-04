«Химки» — «Ростов»: ничья после первого тайма

«Химки» и «Ростов» не забили голов в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России — 0:0.

За этот игровой отрезок красно-черные нанесли 2 удара в створ ворот соперника, на счету ростовчан один такой удар.

Матч проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.