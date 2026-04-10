Карасев назначен главным арбитром матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 24-го тура чемпионата России. Игры пройдут с 11 по 13 апреля.

Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге, назначен Сергей Карасев. Ему будут помогать Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян (ассистенты), резервный судья — Николай Волошин, в качестве ВАР выступит Сергей Иванов.

На матче «Ростов» — «Спартак» будет работать Алексей Сухой. На игру между «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо» назначен Кирилл Левников, а на матч «Акрон» — «Динамо» (Москва) — Игорь Капленков.

11 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, помощники — Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Иванов.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов, помощники — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Балтика» — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев, помощники — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.

12 апреля (воскресенье)

ЦСКА — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, помощники — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, помощники — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников, помощники — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

13 апреля (понедельник)

«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков, помощники — Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

После 23 туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 52 очками. «Зенит» (51 очко) занимает второе место, «Локомотив» (44) — третье. На четвертой позиции располагается «Балтика» (43), на пятой — ЦСКА (42), на шестой — «Спартак» (41).

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