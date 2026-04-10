Карасев назначен главным арбитром матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар»
Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 24-го тура чемпионата России. Игры пройдут с 11 по 13 апреля.
Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге, назначен Сергей Карасев. Ему будут помогать Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян (ассистенты), резервный судья — Николай Волошин, в качестве ВАР выступит Сергей Иванов.
На матче «Ростов» — «Спартак» будет работать Алексей Сухой. На игру между «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо» назначен Кирилл Левников, а на матч «Акрон» — «Динамо» (Москва) — Игорь Капленков.
11 апреля (суббота)
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, помощники — Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Иванов.
«Рубин» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов, помощники — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.
«Балтика» — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев, помощники — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.
12 апреля (воскресенье)
ЦСКА — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, помощники — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Ростов» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, помощники — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Колобаев.
«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников, помощники — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.
13 апреля (понедельник)
«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков, помощники — Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.
После 23 туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 52 очками. «Зенит» (51 очко) занимает второе место, «Локомотив» (44) — третье. На четвертой позиции располагается «Балтика» (43), на пятой — ЦСКА (42), на шестой — «Спартак» (41).
Чемпионат России-2025/26: расписание матчей, календарь, результаты игр, онлайн-трансляции и другие новости
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1