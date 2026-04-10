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Судейство

Карасев назначен главным арбитром матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Алина Савинова
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 24-го тура чемпионата России. Игры пройдут с 11 по 13 апреля.

Главным арбитром матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге, назначен Сергей Карасев. Ему будут помогать Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян (ассистенты), резервный судья — Николай Волошин, в качестве ВАР выступит Сергей Иванов.

На матче «Ростов» — «Спартак» будет работать Алексей Сухой. На игру между «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо» назначен Кирилл Левников, а на матч «Акрон» — «Динамо» (Москва) — Игорь Капленков.

11 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, помощники — Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Иванов.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов, помощники — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Балтика» — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев, помощники — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.

12 апреля (воскресенье)

ЦСКА — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, помощники — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, помощники — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников, помощники — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

13 апреля (понедельник)

«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков, помощники — Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

После 23 туров таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 52 очками. «Зенит» (51 очко) занимает второе место, «Локомотив» (44) — третье. На четвертой позиции располагается «Балтика» (43), на пятой — ЦСКА (42), на шестой — «Спартак» (41).

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Источник: Официальный сайт РФС
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит-2
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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