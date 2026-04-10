Джон Джон сравнил матчи «Зенита» со «Спартаком» и «Краснодаром» с дерби «Палмейрас» — «Коринтианс»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон отметил, что матчи против «Спартака», «Краснодара» и московского «Динамо» по накалу эмоций схожи с бразильским дерби «Палмейрас» — «Коринтианс».

23-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым в январе 2026 года, подписав контракт с питерским клубом на пять лет.

«Я воспитывался в «Палмейресе», у которого принципиальный соперник «Коринтианс», поэтому мне прекрасно знакомо это чувство таких дерби, таких принципиальных противостояний. Поэтому в России матчи против «Спартака», «Краснодара» и московского «Динамо» — это нервы и эмоции, они мне очень понятны и близки. И, конечно же, я понимаю, насколько важно в таких матчах добиваться победы. Они ощущаются более эмоционально», — приводит пресс-служба «Зенита» слова футболиста.

Ранее «Зенит» уступил «Спартаку» (0:0, пенальти 6:7) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России и вылетел из турнира. 12 апреля команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

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