Пивоваров: «Федотов? Не ведем и не планируем вести переговоры с другими специалистами, доверяем Гусеву»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал будущее Ролана Гусева на посту главного тренера бело-голубых.

— Пишут про интерес Владимира Федотова к работе в «Динамо».

— Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву. Как уже не раз говорил, считаем Ролана Александровича специалистом с хорошей перспективой, поддерживаем его и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ним. Не менее важно, что так же думают и футболисты. Мы видим, что они доверяют и принимают идеи штаба Гусева. Мы все: клуб, тренеры, игроки, сотрудники — сейчас нацелены на то, чтобы занять место как можно выше в РПЛ и завоевать Кубок России. И совместно создать этой весной фундамент для борьбы за самые высокие места в чемпионате в следующих сезонах.

После 23 туров РПЛ «Динамо» набрало 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице.