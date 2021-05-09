Судьбу Бакаева в «Спартаке» решит новый главный тренер команды

Как стало известно «СЭ», мнение нового главного тренера «Спартака», которым, по сообщениям СМИ, с большой долей вероятности, станет португалец Руй Витория, станет определяющим в судьбе полузащитника Зелимхана Бакаева.

«СЭ» сообщал о возможном переходе игрока в «Динамо» еще осенью, зимой Бакаев мог оказаться в стане бело-голубых в последний день окна, и сейчас переговоры по поводу перехода вновь возобновились. При этом все стороны не против совершения сделки.

Однако решающим фактором в судьбе игрока станет мнение о нем нового тренера: если специалист даст понять, что не видит Бакаева одним из ключевых футболистов команды, трансфер будет совершен максимально оперативно. Если же тренер будет рассчитывать на игрока, Зелимхан может остаться в «Спартаке».

Действующий контракт 24-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Бакаев провел 23 матча в рамках Тинькофф РПЛ, забил один мяч и отдал 6 голевых передач. В последний раз хавбек выходил в стартовом составе красно-белых в декабре 2020-го в матче против «Зенита» (1:3).