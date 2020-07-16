«Каникулы». Кокорин опубликовал фото игроков «Сочи» из самолета

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новый пост в Instagram.

— Каникулы, — написал форвард, выложив фото игроков «Сочи» из самолета.

Команда должна была 16 июля провести гостевой матч против «Тамбова». Однако в клубе произошла вспышка коронавируса, в результате чего матч был отменен. «Сочи» грозит техническое поражение — 0:3.