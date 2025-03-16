Канчельскис: «Зенит» буксует. Но все равно станет чемпионом»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Зенит» главным претендентом на золото.

— Перед возобновлением сезона вы сказали, что чемпионом будет «Зенит». И сегодня так думаете?

— Конечно! Хотя весной команда выглядит тяжеловато. Буксует атака, голы даются с трудом. Но все равно у меня нет сомнений, что «Зенит» придет к финишу первым.

— За счет чего?

— Конкуренты сейчас тоже не в порядке, спотыкаются, теряют очки. К тому же «Краснодар» из-за травмы лишился Сперцяна, а «Динамо» — Тюкавина. Равноценной замены нет ни тому, ни другому. У «Спартака» лидеры на месте, но многовато игровых проблем. «Зенит» же обладает колоссальным запасом прочности. Великолепная скамейка, на каждую позицию по два футболиста. Это и станет решающим фактором в чемпионской гонке. В год столетия титул в Питере не упустят.

После 20 туров «Зенит» и «Краснодар» набрали по 43 очка. «Быки» лидируют в таблице РПЛ, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям. «Спартак» — на третьей строчке с 40 очками.