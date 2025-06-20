Канчельскис считает, что «Торпедо» может повторить судьбу «Химок» в РПЛ
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.
«В принципе может повториться ситуация «Химок». У нас все может быть. Надо, чтобы было четко видно все доказательства. Когда предъявят факты, тогда и можно будет принять решение», — сказал Канчельскис «СЭ».
Ранее издание «РБК-Спорт» сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Совладельца «Торпедо» и директора клуба подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу клуба. Уголовное дело заведено по ст. 184 ч. 2 УК РФ, по которой максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.
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14
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|24.07
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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