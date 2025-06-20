Канчельскис считает, что «Торпедо» может повторить судьбу «Химок» в РПЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

«В принципе может повториться ситуация «Химок». У нас все может быть. Надо, чтобы было четко видно все доказательства. Когда предъявят факты, тогда и можно будет принять решение», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее издание «РБК-Спорт» сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Совладельца «Торпедо» и директора клуба подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу клуба. Уголовное дело заведено по ст. 184 ч. 2 УК РФ, по которой максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.