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20 июня 2025, 17:10

Канчельскис считает, что «Торпедо» может повторить судьбу «Химок» в РПЛ

Александр Абустин
корреспондент

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

«В принципе может повториться ситуация «Химок». У нас все может быть. Надо, чтобы было четко видно все доказательства. Когда предъявят факты, тогда и можно будет принять решение», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее издание «РБК-Спорт» сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Совладельца «Торпедо» и директора клуба подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу клуба. Уголовное дело заведено по ст. 184 ч. 2 УК РФ, по которой максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

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Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Соболев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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