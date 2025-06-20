Сычев — о назначении Челестини в ЦСКА: «Очень разносторонний человек, высокий интеллект!»

Бывший футболист «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал «СЭ» назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Почему Челестини? Он всегда был Селестини! На поле он был очень умным игроком, креатив, голова. Отвечал за развитие атак, дирижер. Высокий интеллект на поле и за его пределами. Интересно было общаться с ним, знает три языка. Очень разносторонний человек. Были все предпосылки, что он станет тренером. Руководство ЦСКА приняло решение, они выбрали», — сказал Сычев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о подписании контракта с Челестини по схеме «2+1». Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Базель», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25.