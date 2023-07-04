Канчельскис считает, что «Спартаку» нужно подписать Дэвинсона Санчеса для борьбы с «Зенитом»
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в «Спартак».
«Если красно-белые хотят конкурировать с «Зенитом», то им нужен такой игрок. Стоит ли платить за него 15 миллионов евро? Если у «Спартака» есть деньги, пускай платит. «Зенит» же берет футболистов, у него есть финансирование. Хотят — пускай берут», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 27-летний колумбиец провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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8
|Локомотив
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|0
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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