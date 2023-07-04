Канчельскис считает, что «Спартаку» нужно подписать Дэвинсона Санчеса для борьбы с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в «Спартак».

«Если красно-белые хотят конкурировать с «Зенитом», то им нужен такой игрок. Стоит ли платить за него 15 миллионов евро? Если у «Спартака» есть деньги, пускай платит. «Зенит» же берет футболистов, у него есть финансирование. Хотят — пускай берут», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 27-летний колумбиец провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.