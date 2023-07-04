Деспотович: «Слуцкий относился к людям, как к животным. Нигде не сталкивался с таким, как в «Рубине»
Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович обвинил экс-главного тренера казанцев Леонида Слуцкого в плохом отношении к людям.
«Я называл Слуцкого хорошим психологом? При этом он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах. Конечно, это моя работа, мне за это платят деньги. Но именно из-за него я играл столько месяцев с очень серьезной травмой. А мне потом сказали «спасибо» — выбросили чемоданы на улицу. Я нигде не сталкивался с таким отношением. Мне было очень тяжело и обидно.
Он нашел подход ко всем, пока не начал находить личные обиды. Со всеми. Какие еще есть претензии к нему? Отношение к людям как к животным. Вот я вам говорил: мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть. И это все вернулось Слуцкому потихоньку», — приводит Sport24 слова Деспотовича.
Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года, в конце января 2022 года форвард расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Под руководством Слуцкого серб провел за казанскую команду 36 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.
С февраля 2022 года серб играет за тульский «Арсенал». В сезоне-2022/23 31-летний форвард принял участие в 12 матчах команды и не отличился результативными действиями.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В сезоне-2021/22 казанцы под руководством тренера заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в Первую лигу. В ноябре 2022 года Слуцкий покинул клуб. С тех пор специалист еще не нашел себе новую команду и является безработным.
В сезоне-2022/23 «Рубин» занял первое место в Первой лиге и вернулся в премьер-лигу.
Ранее Деспотович заявил, что в Слуцком больше женского, чем мужского.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -