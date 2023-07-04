Деспотович: «Слуцкий относился к людям, как к животным. Нигде не сталкивался с таким, как в «Рубине»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович обвинил экс-главного тренера казанцев Леонида Слуцкого в плохом отношении к людям.

«Я называл Слуцкого хорошим психологом? При этом он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах. Конечно, это моя работа, мне за это платят деньги. Но именно из-за него я играл столько месяцев с очень серьезной травмой. А мне потом сказали «спасибо» — выбросили чемоданы на улицу. Я нигде не сталкивался с таким отношением. Мне было очень тяжело и обидно.

Он нашел подход ко всем, пока не начал находить личные обиды. Со всеми. Какие еще есть претензии к нему? Отношение к людям как к животным. Вот я вам говорил: мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть. И это все вернулось Слуцкому потихоньку», — приводит Sport24 слова Деспотовича.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года, в конце января 2022 года форвард расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Под руководством Слуцкого серб провел за казанскую команду 36 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

С февраля 2022 года серб играет за тульский «Арсенал». В сезоне-2022/23 31-летний форвард принял участие в 12 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В сезоне-2021/22 казанцы под руководством тренера заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в Первую лигу. В ноябре 2022 года Слуцкий покинул клуб. С тех пор специалист еще не нашел себе новую команду и является безработным.

В сезоне-2022/23 «Рубин» занял первое место в Первой лиге и вернулся в премьер-лигу.

Ранее Деспотович заявил, что в Слуцком больше женского, чем мужского.