Камоцци: «Интер» — прекрасный вариант для Сперцяна в Италии»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию об интересе «Интера» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Считаю, что «Интер» — прекрасный вариант для него», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
Также сообщалось, что к 23-летнему футболисту проявляют интерес такие клубы серии А, как «Фиорентина», «Милан» и «Сассуоло».
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.
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