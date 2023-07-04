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Камоцци: «Интер» — прекрасный вариант для Сперцяна в Италии»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию об интересе «Интера» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Считаю, что «Интер» — прекрасный вариант для него», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Также сообщалось, что к 23-летнему футболисту проявляют интерес такие клубы серии А, как «Фиорентина», «Милан» и «Сассуоло».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-inter-prekrasny-j-variant-dlya-spertsyana-v-italii/
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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