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Сегодня, 15:12

Канчельскис считает, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о судьбе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в преддверии матча красно-белых с «Динамо» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не знаю решается ли судьба Абаскаля в матче с «Динамо». Я не вхожу в совет директоров «Спартака». «Спартак» — уникальная команда, поэтому у них может все решиться в любой момент. Думаю, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения, но в «Спартаке» может произойти все что угодно. Команде нужно реабилитироваться перед болельщиками после 0:4 от «Крыльев», плюс самим игрокам получить положительные эмоции очень важно. Думаю, будет очень интересная игра», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках группового турнира Кубка России пройдет 4 октября и начнется в 16.45 по московскому времени. 8 октября красно-белые сыграют против ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го. На данный момент спартаковцы под его руководством занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/kanchelskis-sejchas-net-smisla-delat-kakie-libo/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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