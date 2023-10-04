Канчельскис считает, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о судьбе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в преддверии матча красно-белых с «Динамо» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не знаю решается ли судьба Абаскаля в матче с «Динамо». Я не вхожу в совет директоров «Спартака». «Спартак» — уникальная команда, поэтому у них может все решиться в любой момент. Думаю, что сейчас нет смысла делать какие-либо изменения, но в «Спартаке» может произойти все что угодно. Команде нужно реабилитироваться перед болельщиками после 0:4 от «Крыльев», плюс самим игрокам получить положительные эмоции очень важно. Думаю, будет очень интересная игра», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках группового турнира Кубка России пройдет 4 октября и начнется в 16.45 по московскому времени. 8 октября красно-белые сыграют против ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В феврале московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025-го. На данный момент спартаковцы под его руководством занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.