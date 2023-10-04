Защитник «Балтики» Гассама: «Мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди»

Защитник «Балтики» Натан Гассама ответил на вопрос, что думает о России и российском народе.

«Калининград — топовый город, а Россия — хорошая страна. Мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди. Главное, что я выделил для себя в России — хорошие рестораны, в которых очень вкусно готовят», — приводит Sport24 слова защитника.

Гассама стал игроком «Балтики» в августе этого года, подписав контракт с калининградской командой на 5 лет.

На данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков за 10 туров.