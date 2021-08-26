Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов отличился во втором тайме матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов». Он реализовал пенальти — 1:2.

Для Агаларова этой уже пятый гол в сезоне. Он догнал форварда «Локомотива» Федора Смолова в списке лучших бомбардиров.

Главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. Также он показал красную карточку полузащитнику самарцев Роману Ежову, который сфолил в своей штарфной.