«Уфа» — «Крылья Советов»: Агаларов реализовал пенальти
17:52
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов отличился во втором тайме матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов». Он реализовал пенальти — 1:2.
Для Агаларова этой уже пятый гол в сезоне. Он догнал форварда «Локомотива» Федора Смолова в списке лучших бомбардиров.
Главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. Также он показал красную карточку полузащитнику самарцев Роману Ежову, который сфолил в своей штарфной.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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