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«Уфа» — «Крылья Советов»: Агаларов реализовал пенальти

17:52
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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов отличился во втором тайме матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов». Он реализовал пенальти — 1:2.

Для Агаларова этой уже пятый гол в сезоне. Он догнал форварда «Локомотива» Федора Смолова в списке лучших бомбардиров.

Главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. Также он показал красную карточку полузащитнику самарцев Роману Ежову, который сфолил в своей штарфной.

Уфа — Крылья Советов

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Иван Шитик все материалы автора

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