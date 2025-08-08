Канчельскис о назначении Черчесова в «Ахмат»: «Клуб потерял время, однозначно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Время покажет, поможет Черчесов «Ахмату» или нет. Он там работал, знает специфику этого региона. Время они потеряли, однозначно. Черчесову сейчас придется очень много работать и думать, как восстанавливать «Ахмат». Не могу ответить даже для себя, почему грозненский клуб не сразу назначил Станислава Саламовича», — сказал Канчельскис «СЭ».

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб — с 2011 по 2013 год.

