8 августа, 20:00

Канчельскис о назначении Черчесова в «Ахмат»: «Клуб потерял время, однозначно»

Дарик Агаларов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Время покажет, поможет Черчесов «Ахмату» или нет. Он там работал, знает специфику этого региона. Время они потеряли, однозначно. Черчесову сейчас придется очень много работать и думать, как восстанавливать «Ахмат». Не могу ответить даже для себя, почему грозненский клуб не сразу назначил Станислава Саламовича», — сказал Канчельскис «СЭ».

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб — с 2011 по 2013 год.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчом двух команд в этом сезоне.

Андрей Канчельскис
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • Maxizgork

    Мотю зачем,дыра ведь...

    09.08.2025

  • Ратель

    Время теряют СЭ, опрашивая Канчельскиса, Шалимова и Мостового, а мы - читая их слова.

    08.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Мотю ещё возьмут, тоже "вратарь"

    08.08.2025

  • Valekka

    Для осетин очень большое значение имеет семья.Очень часто глава семьи поступается своими желаниями ради неё.Многие тут намекают на деньги,но если бы дело было в них,Стас давно уже тренировал бы арабов или китайцев.Что подвинуло его принять предложение Ахмата,знает только он.Вполне возможно,что хочет дать знания сыну,который вроде как обучается футбольному менеджменту и вполне может пойти по стопам отца!!

    08.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    вы не знаете почему сразу не назначили? Так я вам скажу - деньги. Хороший тренер стоит денег а тренер что-то завоевывавший стоит больших денег. Потому только оказавшись в опе и пригласили уважаемого тренера из Москвы...

    08.08.2025

  • Slim Tallers

    Ни один клуб не приглашал этого шашлычника,а Ахмат меняет тренеров как перчатки.

    08.08.2025

  • andy1962

    а я реально не могу понять, зачем Стас пошел в Ахмат.

    08.08.2025

  • Diman_madridista

    Станислав Саламович вероятно ждал предложения от какого-то московского клуба, поэтому грозненский клуб и сразу не назначил его

    08.08.2025

    • Марокканский полузащитник «Балтики» Мурид — об уровне РПЛ: «В Испании все, как в России»

    Источник: ЦСКА и «Динамо» могут предложить 15 миллионов евро за нападающего «Гремио» Алиссона
