8 августа, 20:12

Источник: ЦСКА и «Динамо» могут предложить 15 миллионов евро за нападающего «Гремио» Алиссона

Руслан Минаев

ЦСКА и московское «Динамо» заинтересованы в нападающем «Гремио» Алиссоне Эдварде, сообщает портал GZH.

По данным источника, российские клубы могут предложить за 19-летнего бразильца 15 миллионов евро.

Сумма отступных в контракте игрока с «Гремио» составляет 60 миллионов евро. Его соглашение действует до конца 2028 года.

Алиссон провел за «Гремио» 23 матча и сделал 1 голевой пас.

ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
  • Динамов

    Леон, он 1 млн стоит НОМИНАЛЬНО по трансфермаркту и является никому даром не нужным дном.

    08.08.2025

  • Динамов

    Что это за бред вместо новостей??? А ничего, что оный Алиссон из Гремио это ноунейм, не имеющий даже фотки на трансфермаркте (О_О) и стоящий 1 млн евро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот: transfermarkt.com/alysson/profil/spieler/1005583

    08.08.2025

  • hattabych

    В складчину?

    08.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Какой нападающий ?))) Это же вратарь Ливерпуля .))

    08.08.2025

  • Adminni

    с такой статой его только в ФНЛ...

    08.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    40 лямов в проигрышной игре и 80 лямов если команда победит!

    08.08.2025

  • Звездоносец

    А сколько тогда гол будет стоить?

    08.08.2025

  • belhoplov

    Сайт ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру сегодня 8 августа в 19:32 (за 40 минут ранее "С-Э"!) уже опубликовал следующую информацию: ЦСКА и «Динамо» имели контакты по 19-летнему бразильцу 08 Августа 2025 • 19:32 Комментировать Столичные ЦСКА и «Динамо» предметно интересовались 19-летним бразильцем. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «армейцы» и «бело-голубые» связывались с «Гремио» по поводу возможного трансфера правого вингера Эдварда Алиссона. В то же время отмечается, что ЦСКА отказался от Алиссона из-за высокого ценника. Эдвард Алиссон оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 1 миллион евро. Действующий контракт молодого футболиста с «Гремио» рассчитан до конца 2028 года. ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005983613_cska_i_dinamo_imeli_kontaktyi_po_19-letnemu_brazilcu?ysclid=me33vzn69v710101379

    08.08.2025

  • Valera Krasin

    для спартака - топчик, надо в свинарню

    08.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    23 матча - 1 голевой пас - 20 миллионов долларов!

    08.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

