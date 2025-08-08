Источник: ЦСКА и «Динамо» могут предложить 15 миллионов евро за нападающего «Гремио» Алиссона

ЦСКА и московское «Динамо» заинтересованы в нападающем «Гремио» Алиссоне Эдварде, сообщает портал GZH.

По данным источника, российские клубы могут предложить за 19-летнего бразильца 15 миллионов евро.

Сумма отступных в контракте игрока с «Гремио» составляет 60 миллионов евро. Его соглашение действует до конца 2028 года.

Алиссон провел за «Гремио» 23 матча и сделал 1 голевой пас.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.