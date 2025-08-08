Футбол
8 августа, 19:27

Марокканский полузащитник «Балтики» Мурид — об уровне РПЛ: «В Испании все, как в России»

Алина Савинова

Марокканский полузащитник «Балтики» и экс-игрок «Леганеса» Айман Мурид поделился мнением об уровне РПЛ.

«Я играл в Испании и в Марокко, и могу сказать, что в РПЛ очень высокий уровень футбола. Тут действительно очень много хороших игроков, которые не потерялись бы на европейском уровне. В РПЛ высокий уровень тактической, технической и физической подготовки, а в ла лиге — только тактика и техника. В России очень важна физика, без нее крайне трудно играть на хорошем уровне. Поэтому в Испании в целом все, как в России», — цитирует Мурида Legalbet.

Полузащитник находился в системе «Леганеса» с 2019 по 2022 год и провел за основную команду испанского клуба два матча. К «Балтике» 25-летний футболист присоединился в июле 2025-го, перейдя из «Юнион Тугары» за 900 тысяч евро.

Источник: Legalbet
  • shabl

    Чуви провёл два матча в главной лиге и уже говорит как эксперт в футбольной области. Это всё равно что я на поле туристом приехал. Там походу все они талалаевцы...

    09.08.2025

  • Derbist

    Самое интересное - в последнем абзаце.

    08.08.2025

  • Diman_madridista

    Ну да, матчи против Спартака и Зенита все равно что против Реала и Барселоны. Это мы и сами давно знаем, чувак

    08.08.2025

    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
