Марокканский полузащитник «Балтики» Мурид — об уровне РПЛ: «В Испании все, как в России»

Марокканский полузащитник «Балтики» и экс-игрок «Леганеса» Айман Мурид поделился мнением об уровне РПЛ.

«Я играл в Испании и в Марокко, и могу сказать, что в РПЛ очень высокий уровень футбола. Тут действительно очень много хороших игроков, которые не потерялись бы на европейском уровне. В РПЛ высокий уровень тактической, технической и физической подготовки, а в ла лиге — только тактика и техника. В России очень важна физика, без нее крайне трудно играть на хорошем уровне. Поэтому в Испании в целом все, как в России», — цитирует Мурида Legalbet.

Полузащитник находился в системе «Леганеса» с 2019 по 2022 год и провел за основную команду испанского клуба два матча. К «Балтике» 25-летний футболист присоединился в июле 2025-го, перейдя из «Юнион Тугары» за 900 тысяч евро.