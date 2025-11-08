Камоцци считает личной болью слова Станковича о желании уехать домой

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о словах главного тренера красно-белых Деяна Станковича, выразившего желание уехать домой.

«Я думаю, это личная боль, которую нужно понять», — сказал Камоцци «СЭ».

6 ноября Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, что устал от слухов о возможной отставке из клуба.

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском замены для специалиста.