Энрике о переходе в «Зенит»: «Это решение я принял вместе с семьей и женой»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике рассказал, как принял решение перейти в петербургский клуб.

«Это решение я принял вместе с семьей и женой. Мы приехали сюда, потому что знали, что это очень хорошая лига с высокой посещаемостью. И клуб всегда доходит до решающих стадий турниров и выигрывает их. Когда я был в Бразилии, видел, как «Зенит» занял первое место в чемпионате. Поэтому я и решил приехать сюда. А еще потому, что здесь много бразильцев», — цитирует футболиста 365scores.

Энрике стал игроком «Зенита» зимой 2024 года. Ранее он выступал за «Ботафого».

В текущем сезоне РПЛ бразилец провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.