Пименов назвал команду, которая удивила его в первой части сезона РПЛ

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов ответил на вопрос о команде, которая больше всего удивила его в первой части сезона РПЛ.

«Балтика» действительно бежит, не может остановиться, это радует. Пока «Балтика» больше всего удивила, все ждем, когда у них закончится бензин, но он не заканчивается», — приводит слова Пименова ТАСС.

После 14 туров калининградцы с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 15-м туре «Балтика» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет в воскресенье, 9 ноября.