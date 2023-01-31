Камано забил роскошный гол пяткой в двусторонке «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано отметился эффектным голом в двустороннем матче команды.
Стоя спиной к воротам, нападающий в одно касание пяткой переправил мяч в ворота.
26-летний форвард провел 13 матчей в чемпионате России в нынешнем сезоне, забив 2 гола и сделав 1 ассист.
«Локомотив» в 17 турах РПЛ набрал 13 очков и занял 14 место. Сезон возобновится в марте 2023 года.
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|
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|17
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|5
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|29
|
5
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|8
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|
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|25
|
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|17
|7
|4
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|
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|
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|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|3
|3
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|16-36
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|17
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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|16
|1
|3
|
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