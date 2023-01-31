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Афанасьев: «Не представляю, на какой позиции Малком играл бы в «ПСЖ»

Афанасьев заявил, что Малкому было трудно проявить себя в «ПСЖ»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Аркадий Афанасьев заявил, что Малкому было трудно проявить себя в «ПСЖ».

«Я думаю, «Зениту» с Малкомом лучше, чем без него. Хотя чемпионат России они и без бразильца выиграют. Команда — сильная по нашим меркам. Конечно, если сравнивать Малкома с Халком, то Халк выше по уровню мастерства. Малком — это уровень Данни. Он помогает, но не такой уже стержень «Зенита», какими были Халк, Витсель. Если бы Малком играл на чемпионате мира в составе сборной Бразилии, проявил там себе, о нем можно было бы говорить как о звезде. У «ПСЖ» в атаке такая тройка — Месси, Неймар, Мбаппе. Я даже не знаю, где бы там Малком играл. Все позиции заняты. Наверное, бразилец сам не захотел в «ПСЖ» ехать, чтобы сидеть на «банке». Здесь он хоть играет, а там, как он будет со звездами бороться?» — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/arkadij-afanas-ev-ne-predstavlyayu-na-kakoj-pozitsii-malkom-igral-by-v-pszh/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Филипе Силва Малком

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