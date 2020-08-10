Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин прокомментировал эпизод с назначением второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

— У Василия (Казарцева) две методические ошибки — 4 секунды прошло после эпизода, и он показал жест до того, как к нему обратились видеоассистенты. С точки зрения коммуникации были определенные шероховатости. Но давайте не забывать, что видеоассистенты работают у нас меньше чем полгода, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».