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Калошин назвал ошибки, которые допустил Казарцев в моменте со вторым пенальти матча «Спартак» — «Сочи»

10 августа 2020, 22:09
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин прокомментировал эпизод с назначением второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

— У Василия (Казарцева) две методические ошибки — 4 секунды прошло после эпизода, и он показал жест до того, как к нему обратились видеоассистенты. С точки зрения коммуникации были определенные шероховатости. Но давайте не забывать, что видеоассистенты работают у нас меньше чем полгода, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спартак — Сочи

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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
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