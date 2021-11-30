«Как тренируемся, так и играем». Смолов после поражения от «Арсенала» поговорил с фанатами

Форвард «Локомотива» Федор Смолов после поражения в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:3) подошел к сектору с фанатами московского клуба.

На вопрос о причинах поражения, форвард ответил: «Как тренируемся, так и играем».

«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на 12-е место. У «Локо» 25 очков и четвертая позиция. Команда не смогла победить в третьем матче РПЛ подряд.