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«Как тренируемся, так и играем». Смолов после поражения от «Арсенала» поговорил с фанатами

Смолов поговорил с фанатами «Локомотива» после поражения от «Арсенала»
00:24
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов после поражения в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:3) подошел к сектору с фанатами московского клуба.

На вопрос о причинах поражения, форвард ответил: «Как тренируемся, так и играем».

«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на 12-е место. У «Локо» 25 очков и четвертая позиция. Команда не смогла победить в третьем матче РПЛ подряд.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры