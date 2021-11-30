Кузяев: «До травмы я был в оптимальных кондициях»

Полузащитник «Зенита» Далекр Кузяев рассказал, что непросто набирал форму после травмы.

— Как утверждают психологи, травмы случаются на пике формы. Полтора месяца назад мы говорили, что «Зенит» показывал карнавальный футбол. Тогда у тебя была оптимальная форма? Был ли уже период твоей максимальной формы? Действительно, что сломаться можно, когда ты на пике?

— Скажу, что да. До травмы я был в оптимальных кондициях, это была моя лучшая форма. Мне все давалось во время игры, все получалось. К сожалению происходит такое, что игроки получают травмы в самый неподходящий момент. Как правило, в момент пика формы. Но травмы — часть спорта. Нужно не вешать голову, не опускать руки. Несмотря на это, нужно двигаться вперед.

— С приходом Клаудиньо в игре «Зенита» появилось легкость. Как это произошло? Есть ли воспоминания о матче, когда все получалось?

— Соглашусь, что Клаудиньо — качественное усиление для нашей команды. У нас много бразильцев в команде. Они хорошо взаимодействуют друг с другом, понимают без слов. Это хорошее подспорье для команды. Конечно, нет полной сыгранности со всей командой, если брать целиком. Еще не проводили вместе сборы, прошло мало времени. Мы можем играть намного лучше. После зимних сборов, после наигрываний комбинаций, весной мы можем сделать шаг вперед по игре и результату, — заявил Кузяев в интервью журналисту Илье Казакову в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».