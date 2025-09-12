Кахигао: «Переход Жедсона? Сделка была сложной. Хотели привезти его еще зимой»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, как проходили переговоры с «Бешикташем» о переходе полузащитника Жедсона.
— Как проходил трансфер Жедсона?
— Когда большой клуб покупает большого футболиста, первое, на что ты смотришь, не перепродажа, а его качество результатов, улучшение того, что у тебя есть. Он пришел в хорошем возрасте, в 26. 27 лет — прайм-момент карьеры. У него много опыта. Он настоящий профессионал.
Сделка была сложной. Когда ты работаешь с одним клубом, это сложно. С двумя — еще сложнее. Мы пытались привезти Жедсона зимой. «Бенфика» и «Бешикташ» не пришли к соглашению о продаже прав. Мы должны были договориться с Жедсоном, Жорже Мендешем, «Бешикташем», «Бенфикой». Тогда два месяца потратили. Сейчас еще больше. Смогли договориться. Жедсон сделал все для трансфера. Мы хорошо общались. Жедсон сказал: «Я хочу в «Спартак». Она делал все возможное для трансфера. Это было очень важно.
Трансферы сегодня — очень сложный процесс. Очень не люблю переплачивать. Процесс секретный, но мы не выдаем конкретных моментов. Возможно, журналисты хотят выведать, но для нас это сильно может повлиять на процесс. Гендиректор участвовал в переговорах в Стамбуле. Мы смогли привезти футболиста. В матче с «Зенитом» он показал, на что способен. Он еще будет адаптироваться.
«Спартак» объявил о переходе Жедсона 31 июля. 26-летний португалец подписал контракт на четыре сезона — до 2029 года.
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