Кахигао — о продаже Мангаша и Дуарте: «Они не хотели играть за «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поделился мнением о продаже Рикарду Мангаша и Алексиса Дуарте.

— Продажа Мангаша и Дуарте ослабила «Спартак»?

— Мы усилили команду. Мы хотим видеть футболистов, которые хотят играть за «Спартак». Оба не хотели играть. Не думаю, что это большая новость. Мангаш особо не играл в прошлом сезоне. Это было решение тренера. Он не был счастлив в Москве. Нам важно было найти хороший вариант. По нему было только одно предложение.

Важно было сделать контракт, который приносил бы нам деньги. У нас сохранен процент от перепродажи. То, что он забивает, это хорошо. Желаю, чтобы он забил не два, а еще 50 голов. В соглашении предусмотрены возможные бонусы. Если он будет развиваться, мы будем получать больше денег. Стараемся извлекать из каждой ситуации максимум. Мангаш успешен — мы успешны.

Дуарте продали за ту же стоимость, что и купили. Он сыграл 60 процентов матчей в прошлом сезоне. Нам нужны игроки, которые хотят быть в «Спартаке». Мы привезли двух хороших центральных защитников. У нас еще есть хорошие Бабич, Литвинов, игрок сборной, Гузиев — наше будущее. Если смотреть на нашу защиту несколько месяцев назад и сейчас — мы намного сильнее.