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Кахигао — о продаже Мангаша и Дуарте: «Они не хотели играть за «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поделился мнением о продаже Рикарду Мангаша и Алексиса Дуарте.

— Продажа Мангаша и Дуарте ослабила «Спартак»?

— Мы усилили команду. Мы хотим видеть футболистов, которые хотят играть за «Спартак». Оба не хотели играть. Не думаю, что это большая новость. Мангаш особо не играл в прошлом сезоне. Это было решение тренера. Он не был счастлив в Москве. Нам важно было найти хороший вариант. По нему было только одно предложение.

Важно было сделать контракт, который приносил бы нам деньги. У нас сохранен процент от перепродажи. То, что он забивает, это хорошо. Желаю, чтобы он забил не два, а еще 50 голов. В соглашении предусмотрены возможные бонусы. Если он будет развиваться, мы будем получать больше денег. Стараемся извлекать из каждой ситуации максимум. Мангаш успешен — мы успешны.

Дуарте продали за ту же стоимость, что и купили. Он сыграл 60 процентов матчей в прошлом сезоне. Нам нужны игроки, которые хотят быть в «Спартаке». Мы привезли двух хороших центральных защитников. У нас еще есть хорошие Бабич, Литвинов, игрок сборной, Гузиев — наше будущее. Если смотреть на нашу защиту несколько месяцев назад и сейчас — мы намного сильнее.

Александер Джику, Жедсон Фернандеш, Илья Самошников.«Спартак» взял летом сильных футболистов. Кахигао осталось научиться покупать вовремя и продавать

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ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Рикарду Мангаш
Франсис Кахигао
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Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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