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Кахигао — о трансферах «Спартака»: «1-2 позиции мы можем усилить. Попробуем сделать это зимой»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о возможных усилениях.

— «Спартак» сделал 15 подписаний. Станкович доволен командой или ему нужны еще игроки на вход?

— Да, он доволен, как и я. 1-2 позиции мы можем усилить. Это не загадка, что мы пытались усилить их. По тем или иным причинам нам не удалось. Попробуем сделать это зимой.

У нас есть молодые футболисты, в которых мы верим. У них есть шанс. Дмитриев, Гузиев, Массалыга — много футболистов, проходящих через нашу систему. Будем стараться развивать их.

Когда я только приехал сюда, у нас было 12 футболистов с истекающими в 2026 году контрактами. Это весьма необычная ситуация. Мы продлили порядка 10 контрактов. Когда ты подписываешь, продаешь и продлеваешь 10 игроков в одно и то же время, это нереально сложно.

Александер Джику, Жедсон Фернандеш, Илья Самошников.«Спартак» взял летом сильных футболистов. Кахигао осталось научиться покупать вовремя и продавать

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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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