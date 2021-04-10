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Мозес: «Промес — крутой игрок, его появление действительно помогло «Спартаку»

13:16
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о влиянии Квинси Промеса на команду.

«Квинси — крутой игрок. Он ведь играл здесь раньше, отлично знает клуб. Энергия Промеса и других игроков атаки — Ларссона, Соболева, Понсе — позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Квинси действительно помогло», — сказал Мозес пресс-службе клуба.

Промес перешел в «Спартак» в яеврале 2021 года. В пяти матчах за красно-белых голландец забил два гола и сделал три результативные передачи.

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