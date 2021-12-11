Кафанов — о поражении от «Урала»: «Не были мысленно в отпуске, готовились серьезно»
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов раскритиковал игру команды в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:4).
— 6-я минута, 2:0 — это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных голов, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, а «Урал» свои моменты реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом большую часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 4:1.
— Есть понятие «счет не по игре». Это оно?
— Это приходило на ум. Такое было после матча с «Рубином», но тут было с точностью, да наоборот.
— Один из важнейший матчей получился с таким количеством ошибок. Настрой должен быть максимальным.
— Я не могу упрекнуть игроков в самоотдаче. Они не были мысленно в отпуске, а готовились серьезно. Делали, что могли.
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