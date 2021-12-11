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Кафанов — о поражении от «Урала»: «Не были мысленно в отпуске, готовились серьезно»

21:18
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Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов раскритиковал игру команды в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:4).

— 6-я минута, 2:0 — это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных голов, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, а «Урал» свои моменты реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом большую часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 4:1.

— Есть понятие «счет не по игре». Это оно?

— Это приходило на ум. Такое было после матча с «Рубином», но тут было с точностью, да наоборот.

— Один из важнейший матчей получился с таким количеством ошибок. Настрой должен быть максимальным.

— Я не могу упрекнуть игроков в самоотдаче. Они не были мысленно в отпуске, а готовились серьезно. Делали, что могли.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:4
Урал
Голы
Гаджимурадов, 3 (0:1), Адамов, 6 (0:2), Полоз, 19 (1:2), Гаджимурадов, 39 (1:3), Бикфалви, 43 (1:4)
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 69 ) Калинин (Фольмер, 60 ) Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 69 ) Альмквист Глебов (Исик, 90+2 ) Байрамян Полоз Комличенко (Соу, 59 )
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Адамов Егорычев (Железнов, 66) Аугустыняк Гаджимурадов (Подберезкин, 83) Кулаков Гагнидзе (Маковский, 89) Бикфалви (Евсеев, 66)
Предупреждения
Байрамян 9, Осипенко 37, Лангович 74, Фольмер 81  -  Егорычев 56, Гаджимурадов 81
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Богач (Люберцы)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Данил Алешин все материалы автора

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