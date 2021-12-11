«Арсенал» обратился в ЭСК РФС по матчу с ЦСКА

Тульский «Арсенал» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС с просьбой объяснить решения главного арбитра Игоря Панина в матче 18-го тура Тинкькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

«ПФК «Арсенал» просит разъяснить действия арбитров в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — На 42-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили, наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА. При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч. Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса.

ПФК «Арсенал» обращается в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением действий судейской бригады во главе с Игорем Паниным в данном эпизоде».

Дубль в составе армейцев сделал Антон Заболотный. Один из мячей он забил с пенальти.

ЦСКА — «Арсенал»: в ворота армейцев не назначен пенальти