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Сегодня, 17:45

Кади Боржес согласился со словами Мусаева о том, что он был лучшим футболистом в Азербайджане

Алина Савинова
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Бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о своих сильных сторонах.

«Какие мои сильные стороны? Гибкость. Мне нетрудно поменять свою позицию, если это нужно команде. Люблю играть в пас и бить со средней дистанции. Но сейчас важно сработаться с партнерами, чтобы мы классно использовали возможности друг друга.

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал меня лучшим футболистом чемпионата Азербайджана? Да, согласен! (смеется)», — цитирует бразильца Metaratings.ru.

Боржес перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года. За азербайджанскую команду он сыграл 75 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 28 результативных передач.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kadi-soglasen-s-musaevym-chto-ya-byl-luchshim-futbolistom-v-azerbaidzhane-230145/
Футбол
ФК Краснодар
Кади Боржес
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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