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Сегодня, 17:45

Газзаев: «Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Газзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отметил выход 11 российских игроков в стартовом составе «Спартака» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Это очень приятно! Сейчас нужно доверять российским игрокам. Тем более, когда российский футбол находится в изоляции. Причем, доверять не только российским игрокам, но и тренерам. Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов. Для чего? Есть возможность приглашать российских тренеров. Это будет не хуже, а в перспективе это даст и определенное качество», — сказал Газзаев «СЭ».

Ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в Москве 27 февраля в 20:00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Краснодар

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Локомотив

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