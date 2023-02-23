Газзаев назвал нереальным возможный вылет «Локомотива» из РПЛ: «Это будет какое-то безумие!»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном вылете «Локомотива» по итогам нынешнего сезона в РПЛ.

«Я считаю, что ни журналисты, ни игроки не должны поднимать эту тему, — сказал Газзаев «СЭ». — Как такое возможно, что «Локомотив» вылетит? Это будет какое-то безумие. С такими возможностями, с такими игроками такого не может быть. У них достаточно сильный состав! Даже поднимать этот вопрос стыдно, они не должны об этом думать. Вчерашний матч показал неплохое качество игры, но впереди еще большой объем работы. В том числе и стабилизация состава, должна быть сыгранность. Почему игроки вообще начали говорить о вылете? Это же нонсенс!».

Газзаев также отметил, что сравнивать ситуацию «Локомотива» с вылетом «Динамо» в сезоне-2015/16 некорректно.

«В «Динамо» тогда и проблемы большие были, чего не скажешь о «Локомотиве», у которого есть и возможности, и опытные игроки, и молодые футболисты. Здесь уже работа тренера, которую он должен осуществлять. Нужно прекратить эти панические разговоры. Как «Локомотив», один из ведущих клубов российского футбола, может вылететь? Это нереально. Тренеры должны запретить игрокам об этом даже думать!», — добавил Газзаев.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.