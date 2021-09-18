Кабелла опроверг свое заявление о том, что его переход в «Краснодар» мог быть ошибкой

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла выступил с опровержением цитаты от его имени, появившейся в СМИ.

Вчера, 17 сентября издание Peuple-vert привело цитату Кабелла, в которой тот заявил, что его переход в «Краснодар» «возможно, оказался ошибочным».

«Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов! Я очень уважаю свой выбор. Благодарю президента клуба за возможность играть здесь!» — написал в сторис своего Instagram Кабелла.

Сторис Реми Кабелла. Фото Instagram

Кабелла перешел в «Краснодар» из «Сент-Этьена» летом 2019 года. В сезоне-2021/22 31-летний француз провел 7 матчей за «быков», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.