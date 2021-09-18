Мухин чаще других игроков РПЛ проверялся на допинг с начала года
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин трижды проходил тестирование на допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.
Один раз 20-летний россиянин проходил тестирование в апреле в составе «Локомотива» и дважды — в составе ЦСКА. Мухин стал самым проверяемым на допинг игроком чемпионата России.
Дважды в 2021 году тестирование на допинг проходили защитник «Зенита» Даниил Круговой, полузащитник ЦСКА Иван Обляков, полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и защитник «Химок» Дмитрий Тихий.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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