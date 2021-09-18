Миллиардер Богуславский об интересе к «Спартаку»: «Вкладываться в футбол у нас — это не про бизнес-проект и даже не про страсть»
Миллиардер Леонид Богуславский в интервью «СЭ» ответил на вопросы о возможности инвестиций в российский футбольный клуб. Он рассказал, как интересовался участием в проекте своей любимой команды — «Спартака».
— У вас никогда не было желания вложиться в футбольный клуб? — вопрос Богуславскому.
— Желание и возможности есть. Но в России это не сработает. При очень хорошем менеджменте, стабильном попадании в еврокубки и эффективной купле-продаже игроков можно сводить концы с концами. Но при этом о чемпионстве и высоких местах в еврокубках можно не мечтать.
— Вы же болеете за «Спартак»?
— Да.
— Неужели и он не интересен с точки зрения инвестиций?
— У нас с моим другом были мысли насчет «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба. Но потом оказалось, что, во-первых, владелец не собирается никого туда пускать. Даже на какую-то миноритарную долю на начальном этапе с нашим участием в совете директоров — чтобы мы участвовали в принятии решений и могли обеспечивать их прозрачность для партнеров, как это обычно бывает в компаниях. Во-вторых, мы поняли на конкретных цифрах: футбольная экономика в России не работает для инвестора. У клубов нет доходов от ТВ-трансляций. Вкладываться в футбол у нас — это и не про бизнес-проект, и не про благотворительность и даже не про страсть, а про эго. Но такой потребности у нас нет.
— «Не работает»... Я правильно понял намек?
— В российском футболе высокий уровень коррупции.
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