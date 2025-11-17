Футбол
Сегодня, 16:04

К Бабаеву не обращались из Азербайджана

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Ульви Бабаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», у футболиста «Динамо» Ульви Бабаева не только нет переговоров с Азербайджаном по поводу выступления за эту сборную, но из АФФА даже ни разу не выходили на 21-летнего полузащитника.

Бабаев мечтает выступать за сборную России. На днях он дебютировал за молодежную команду и успел сделать дубль.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард «Динамо» может сменить гражданство и выступать за сборную Азербайджана.

Бабаев дебютировал за основную команду «Динамо» летом 2023 года. Также он выступал на правах аренды за «Крылья Советов».

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Ульви Бабаев
  • TORO

    При всём уважении к Азербайджану, но скорее сб. России станет чемпионом мира, чем их сборная когда-нибудь пройдёт отбор) Поэтому, ему смысла нет менять спортивное гражданство. Тем более, скорее всего в следующем отборе мы уже будем участвовать.

    17.11.2025

  • Serg D

    Ну мало ли?! Если с Россией не выгорит, всегда есть запасной аэродром! Армейское "Мимино" Тикнизян и Марадишвили не по своей воле сменили сборные! В сборной России их не видели, ушли по национальности!

    17.11.2025

  • Zhenya Komarov

    Ну зачем ему Азербайджан, там Бразильцы играют

    17.11.2025

  • инок

    Порадовал Бабаев Ульви. Забил хорошие голы. Ты молод, удачи тебе в Динамо!

    17.11.2025

  • Александр Максаков

    Откуда беруться эти писаки , враки .

    17.11.2025

  • Serg D

    Выступление за молодежку ни чего не значит! Гражданство при этом он может поменять и выступать за Азербайджан, если с главной командой страны у него не срастется! Самедова помнится звали выступать за Азербайджан!

    17.11.2025

