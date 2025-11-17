К Бабаеву не обращались из Азербайджана
По данным «СЭ», у футболиста «Динамо» Ульви Бабаева не только нет переговоров с Азербайджаном по поводу выступления за эту сборную, но из АФФА даже ни разу не выходили на 21-летнего полузащитника.
Бабаев мечтает выступать за сборную России. На днях он дебютировал за молодежную команду и успел сделать дубль.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что форвард «Динамо» может сменить гражданство и выступать за сборную Азербайджана.
Бабаев дебютировал за основную команду «Динамо» летом 2023 года. Также он выступал на правах аренды за «Крылья Советов».
Новости