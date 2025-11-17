Футбол
Сегодня, 15:35

Семин назвал ЦСКА и «Краснодар» лучшими командами первого круга РПЛ

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал лучшие команды первого круга РПЛ.

«Любые итоги отражает турнирная таблица. Мы видим, что ЦСКА и «Краснодар» набрали одинаковое количество очков и находятся на первом и втором местах. Эти команды показали очень высокий уровень футбола, у них сыгранные составы. У остальных клубов есть определенные проблемы. Еще понравилась «Балтика». Тренер полностью используют возможности своих игроков. За счет командных действий они вызывают серьезную угрозу конкурентам», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 33 очками после 15-го тура. Далее расположились ЦСКА (33) и «Зенит» (30).

Юрий Семин
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
