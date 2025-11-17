Источник: Карпин может покинуть «Динамо» перед зимней паузой

Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера московского «Динамо» зимой, сообщает агент Тимур Гурцкая.

«Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью. По его инициативе. Отставка могла состояться на прошлой неделе», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее «СЭ» сообщил, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, а также рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете. Отмечалось, что тренер может покинуть «Динамо» в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

56-летний специалист возглавил «Динамо» в июле 2025 года. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.