Сегодня, 17:16

Источник: Карпин может покинуть «Динамо» перед зимней паузой

Сергей Ярошенко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера московского «Динамо» зимой, сообщает агент Тимур Гурцкая.

«Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью. По его инициативе. Отставка могла состояться на прошлой неделе», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее «СЭ» сообщил, что в «Динамо» недовольны выступлением команды в текущем сезоне, а также рядом высказываний Валерия Карпина, в которых московский клуб выглядит не в лучшем свете. Отмечалось, что тренер может покинуть «Динамо» в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

56-летний специалист возглавил «Динамо» в июле 2025 года. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Тимур Гурцкая
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Обляков — о травме в матче сборной России: «Надеюсь, успею восстановиться к дерби»
К Бабаеву не обращались из Азербайджана
Семин назвал ЦСКА и «Краснодар» лучшими командами первого круга РПЛ
В «Союзмультфильме» оценили идею партнерства со «Спартаком»: «Классно и здорово!»
Кисляк — о матче со «Спартаком»: «Ощущения перед дерби чуть особенные»
В агентстве Риеры сообщили, что не знают о возможном выкупе «Спартаком» контракта тренера
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hottie

    Валера хочет сосредоточиться на новых Брунеях и Кубах?

    17.11.2025

  • 555 555

    Только не в Спартак...

    17.11.2025

  • Ратель

    Сейчас смысла нет горячку пороть, разве что вернуть Гусева. Остальных лучше назначать зимой. Что-либо изменить в оставшихся 4 матчах сменщик уже не сумеет.

    17.11.2025

  • А где Субулька?

    Маркуша, как может человек имеющих таких друзей как ты, быть приличным? ты опять начал пихать мне свою жену, зачем? я тебе уже три раза за это морду бил. а в отпуск я пошел еще в октябре; че не помнишь я тебя как раз тогда от черных людей спас. наверное надо напомнить ( понимаю что употребление сивухи памяти не способствует); 22 октября ты на сайте знакомств предложил интим услуги африканским студентам, но при этом сильно преувеличил размеры того чем ты какаешь и сильно приуменьщил свой возраст. а когда они поймали тебя возле тво(ЕЙ)его дома( ПОМОЙКИ), ты попросил у меня защиты ( я как раз вышел мусор выбрасывать) и я не толька тебя защитил, но и заплатил африканцам денег, что бы они это с тобой все таки сделали. если ты помнишь, они это с тобой сделали ( все 37 человек)- мне бомж Вадим видео показывал( он по твоей просьбе все записал).

    17.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Приличные люди , в ноябре в отпуск не ходят . И не проводят его у компа. Руки коротки у твоей жены . Кто же ее обосанную в больницу то пустит ?

    17.11.2025

  • А где Субулька?

    Маркуша зря ты пописал на свою жену, она опять тебя в психушку сдаст, а у меня скоро отпуск закончится и передачки носить будет некогда.

    17.11.2025

  • инок

    Не надо было Личку убирать из Динамо он хороший тренер был для команды!

    17.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так это я на тебя писаю. А ты думал это дождь ? Помойся заодно . И жену приводи мыться

    17.11.2025

  • А где Субулька?

    Маркуша ау! я тута ( за окном( опять тебе бычков накидал)), отойди от зеркала и подойти к окну ( помащи ручкой кормильцу)

    17.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Значит все таки забрала из вытрезвителя , судя по тому как ты свой петушинный хвост распустил. Ей что , бухать больше не с кем ? Хотя если она вышла за тебя , значит 3-ий сорт не брак . Кого ты еще можешь на помойке своей подобрать.

    17.11.2025

  • Артемон Доберманов

    И это правильно.всем будет хорошо.

    17.11.2025

  • А где Субулька?

    вижу Маркуша ты опять похмелялся с Вадимом, я понимаю без меня тебе мелочь на опохмелку никто не падает. Маркуша сивуха Вадимки тебя до добра не доведет, ты опять начал разговаривать с зеркалом.

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    А хрена ли ему в сборной страны делать? Ничего не сделал в жизни, как тренер, ничего не выиграл и стал главным тренером сборной России! Идиотизм полнейший!

    17.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Привет , вонючка . Тебя уже выпустили из вытрезвителя ? Жена забрала ? Или плюнула на такое гавно как ты . Как всегда.

    17.11.2025

  • А где Субулька?

    привет Маркуша, вижу у тебе новый парень появился и опять его зовут Спартак. ты Маркуша у нас прям грекофил какой то

    17.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Уйдет ? Только ради Спартака .)

    17.11.2025

  • Алексей Булатов

    Отказать ему в тренерской профессии,пусть говорит...ну и...на матч тв,если Генич и компания его будут терпеть.

    17.11.2025

  • инок

    Карпин вообще не гл.тренер и надо было его увольнять раньше. И Ростов, который в кризисе и с продажей лидеров, выше в таблице, чем богатое Динамо с Валерой.

    17.11.2025

  • Millwall82

    у Бегемота (Гурцкая) нет выходов на исайды. Не пускают его никуда (после Спартака), black list.

    17.11.2025

  • А где Субулька?

    очень хочется, что бы Валера встретил новый год безработным

    17.11.2025

    • К Бабаеву не обращались из Азербайджана

    Александр Мостовой рассказал об участии в договорном матче за «Спартак»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

