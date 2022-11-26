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Сегодня, 13:14

Гаджиев считает, что возможный приход Бердыева в «Сочи» пойдет клубу на пользу

Руслан Минаев
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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном приходе в «Сочи» Курбана Бердыева.

«Бердыев квалифицированный тренер, который сможет правильно выстроить работу в «Сочи», нацелит клуб на правильный курс. Команда в текущем сезоне провела ряд игр ниже своих возможностей, а Курбан Бердыев сможет поднять южан на новый уровень», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

В начале ноября стало известно, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Команда с 25 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-berdyiev-smozhet-pravilno-vyistroit-rabotu-v-sochi

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
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