Гаджиев считает, что возможный приход Бердыева в «Сочи» пойдет клубу на пользу

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном приходе в «Сочи» Курбана Бердыева.

«Бердыев квалифицированный тренер, который сможет правильно выстроить работу в «Сочи», нацелит клуб на правильный курс. Команда в текущем сезоне провела ряд игр ниже своих возможностей, а Курбан Бердыев сможет поднять южан на новый уровень», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

В начале ноября стало известно, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Команда с 25 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.