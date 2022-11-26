РПЛ готовит к старту весенней части сезона промо-ролик с участием футболистов и тренеров команд

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что РПЛ готовит к старту весенней части сезона промо-ролик с участием футболистов и тренеров команд.

— По моей информации, РПЛ планирует съемки имиджевого ролика. Что это будет?

— В первый раз хотим сделать хорошее промо второй части сезона. Сделать это совместно с нашими партнерами. Очень креативная идея. Пока не буду раскрывать карты. Должно получиться ярко и красиво. Мы увидим звезд в новом качестве. Будут и тренеры, и футболисты.

После 17 туров РПЛ первое место занимает «Зенит» с 42 очками, вторым идет «Спартак» (36), третий — «Ростов» (35).