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Сегодня, 13:32

Губерниев поделился мнением о будущем Курбана Бердыева

Виктория Кравченко
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о будущем Курбана Бердыева, который ранее покинул пост главного тренера «Трактора».

«В «Рубин» вернуться для него не напасть. Казань как-то нужно сейчас строить, тем более самое время прийти, пока пауза. Но на данный момент вызов «Сочи» будет поинтереснее. «Сочи» играет в высшей лиге, и этим все сказано. Но тут, конечно, выбирать ему», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Он отметил, что Бердыев амбициозный тренер и у него есть еще время, чтобы добиться хороших результатов.

Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-berdyev-i-rubin-vyzov-sochi-budet-pointeresnee-1423786/

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Ф1 (-1.5)

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2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

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Дмитрий Губерниев
Курбан Бердыев
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1
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Гаджиев считает, что возможный приход Бердыева в «Сочи» пойдет клубу на пользу

Мацюра, Кириченко и Данильянц войдут в штаб Бердыева в «Сочи»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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