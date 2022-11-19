Исочник: Курбан Бердыев может стать новым тренером «Сочи»

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Сочи», сообщает агент Тимур Гурцкая в Telegram-канале «Это футбол, брат!» Данную информацию также подтвердили журналист Иван Карпов и автор «СЭ» Максим Никитин.

20 июня 2022 года 70-летний Бердыев стал главным тренером и техническим директором иранского «Трактора». Он также работал с «Ростовом» (2014 — 2017) и «Рубином». Вместе с казанцами он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка страны (2011/12) и два раза выигрывал Суперкубок России (2010, 2012).

2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. «Сочи» с 25 очками располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.