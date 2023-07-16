Грушевский — о Карраскале: «Конь, который гуляет сам по себе»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказал мнение о колумбийском полузащитнике армейцев Хорхе Карраскале.

— Медина ушел. Следующим на выход отправится Карраскаль?

— Тут два варианта. Либо он примет требования Федотова, либо ЦСКА продаст колумбийца. Пока ситуация не в его пользу. Футболист-то талантливый, но ментально...

— Полгода назад вы подобрали изящную формулировку: «карнавальщик и законченный эгоист».

— Так и есть. Карраскаль — конь, который гуляет сам по себе. На это еще можно было бы закрыть глаза, если бы он играл на уровне Вагнера Лав. Но до бразильца ему далеко. Зато амбиций — как у Вагнера, Карвальо и Жо, вместе взятых!