Грушевский — о Карраскале: «Конь, который гуляет сам по себе»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказал мнение о колумбийском полузащитнике армейцев Хорхе Карраскале.
— Медина ушел. Следующим на выход отправится Карраскаль?
— Тут два варианта. Либо он примет требования Федотова, либо ЦСКА продаст колумбийца. Пока ситуация не в его пользу. Футболист-то талантливый, но ментально...
— Полгода назад вы подобрали изящную формулировку: «карнавальщик и законченный эгоист».
— Так и есть. Карраскаль — конь, который гуляет сам по себе. На это еще можно было бы закрыть глаза, если бы он играл на уровне Вагнера Лав. Но до бразильца ему далеко. Зато амбиций — как у Вагнера, Карвальо и Жо, вместе взятых!
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|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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