Известный комментатор Геннадий Орлов после матча «Ахмат» — «Зенит» (0:0) обозначил проблемную позицию в составе сине-бело-голубых.

«Ничья в матче «Ахмат» — «Зенит». Думаю, к удалению Одоевского привела медлительность Ловрена. Поэтому хорвата и заменили в перерыве. Увы, ему уже не хватает скорости с места, рывка. Вроде бы обрел форму, но в том эпизоде Садулаев оказался гораздо расторопнее.

К вратарю «Зенита» тоже есть вопросы. Если ты выходишь, покидаешь свою штрафную, то должен быть уверен, что первым сыграешь в мяч. Но что поделать. Он еще молод, надо набираться опыта. В общем-то подвел команду.

Хотя, считаю, вдесятером «Зенит» выглядел совсем даже неплохо. Семак поступил правильно, выпустив в концовке пятого защитника — Чистякова. Удержал счет, оставалось чуть больше пяти минут. Надо было спасать эту ничью. Все логично. Семак стратег. Будет же еще один матч с грозненцами, но уже дома», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» с 8 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре РПЛ клуб из Санкт-Петербурга примет на своем поле ЦСКА 13 августа. Начало -в 17.00 мск.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь